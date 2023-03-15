Жители Пензенской области начали получать повестки в военкомат

15.03.2023 | 07:44

В регионе снова начали разносить повестки с требованием явиться в военкомат. Сообщения поступают из Пензы, Пензенского района, Заречного.

«Пришли около 20:00, позвонили в дверь, назвали мои имя и отчество, представились сотрудниками администрации. В повестке не написано, с какой целью надо явиться в военкомат. На словах объяснили, что для уточнения личных данных», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» один из получивших повестку.

Ранее появилась информация, что повестки начали получать жители Воронежской области. Как сообщило региональное правительство в официальном телеграм-канале, военный комиссариат и администрации муниципалитетов вручают их для актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах.

«Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», - добавили в правительстве Воронежской области.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, отвечая на вопрос о том, как будут обновляться сведения в военкоматах, предупредил, что граждане обязаны сами представлять данные об изменении места жительства, состава семьи, образования и другие данные воинского учета.

Вечером во вторник, 14 марта, на фоне новостей из Воронежа агентство ТАСС запросило комментарий в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка новой волны мобилизации в РФ не обсуждается.