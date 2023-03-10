В Пензе скоро начнут ремонт улицы Космодемьянской

10.03.2023 | 17:09

Уже в апреле должен начаться ремонт улицы Космодемьянской в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Его стоимость составит около 15 млн рублей.

Протяженность улицы Космодемьянской (соединяет улицы Пушкина и Захарова) - 340 метров. Запланирована замена дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах.

В первом случае площадь ремонта составит 4 500 кв. метров, во втором - 1 410.

«Планируемый срок проведения работ - с 17 апреля по 1 августа 2023 года», - уточнили в администрации.

В Пензе также планируют привести в нормативное состояние улицы Сурскую, Бакунина, Пушкина, Лозицкой, Чаадаева, Дизельную, Ахунскую, Кордон Сурка и 3-й проезд Бурмистрова.