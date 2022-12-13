В Пензе отремонтируют всю улицу Пушкина

13.12.2022 | 12:59

В 2023 году в Пензе на улице Пушкина появится дорожно-строительная техника.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на одной из ключевых автомагистралей областного центра предстоит заменить дорожное покрытие проезжей части и тротуаров.

В 2014 году улицу Пушкина реконструировали. Для расширения проезжей части снесли торговые павильоны и киоски. Кафе «Миллениум», которое оказалось на пути дорожников, владелец отказался переносить, и оно в итоге сгорело.

Также улицу Пушкина ремонтировали летом 2017-го. С началом работ пензенцам объяснили, что дорожники не только приведут в порядок полотно, но и выполнят отвод воды, установят освещение, а асфальт уложат по новой немецкой технологии.

Однако после завершения работ и монтажа ограждения выяснилось, что тропинку на четной стороне улицы строители проигнорировали. Именно по этой дорожке жители частного сектора ходили за водой на колонку. После ремонта дороги разминуться на тропе без риска свалиться в сточную канаву стало невозможно.

Теперь улице Пушкина предстоит обновление практически по всей длине - от Бекешской до Московской.

«Протяженность участка составит 2 720 метров, площадь ремонта проезжей части дороги - 42 000 кв. метров, тротуаров - 18 000 кв. метров. После ремонта дорожной одежды будет нанесена горизонтальная разметка», - уточнили в мэрии.

На работы отводится пять месяцев - они запланированы в период с 1 апреля по 1 сентября.