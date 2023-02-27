Свалка грязного снега в Арбековском лесу появилась из ниоткуда

27.02.2023 | 15:09

Горы грязного снега в Арбековском лесу - не с пензенских улиц, утверждают в администрации города.

Речь идет о площадке за Новозападным кладбищем. Если ехать в сторону Малой Валяевки, то неподалеку от дублера Окружной нужно повернуть направо. Дорога накатанная, объект огромный: горы наваленного снега поражают воображение своими размерами.

Пензенцы снимали, как бульдозер расчищает площадку, а самосвалы привозят снег. Грязь из него, реагенты и соль весной попадут в родники, переживают горожане.

«Кто разрешил складировать грязный снег с реагентами, солью, грязью, мусором в Арбековском лесу? Люди только добились, чтобы это прекратили рядом с лыжной базой «Снежинка», так свалку перенесли на 300-400 м к кладбищу», - написали пензенцы.

Они уверены, что это снег с городских улиц, ведь больше ему в таких объемах взяться неоткуда. Но мэрия факт опровергает.

На вопрос, почему муниципалитет выбрал под полигон для складирования снега Арбековский лес, ответ поступил следующий: «В текущем году вывоз снега с улично-дорожной сети города Пензы осуществляется на улицу Перспективную». Информацией о вывозе на территорию Арбековского леса администрация не располагает, говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации Пензы Русланом Тинчуриным.

Вопрос, кто и зачем заваливает грязным снегом легкие города, остается без ответа.