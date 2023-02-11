В Пензе начали готовиться к празднованию Масленицы

11.02.2023 | 18:00

В Пензе начали готовиться к широкой Масленице. По традиции заблаговременно делают два чучела зимы. В этом году технология отличается от прежних: для создания фигур используют больше метелок, чем соломы.

«Мы их набили более плотно, чтобы чучелко горело дольше. Полностью новое основание, чтобы не разлеталось лишнее, чтобы горело четко, красиво, как факел, как пионерский костер», - рассказал главный художник ЦПКиО им. В. Г. Белинского Александр Тарасов.

У жгучих красавиц и лица другие - использовали отливную форму для создания маски из папье-маше. Даже для сарафана ткань заказали специально.

«Мы выдерживаем стиль, разработанный до этого, но использовали корпоративный фон - салатовый. Ткань эксклюзивная будет: зеленое основание и хохлома», - уточнил Александр Тарасов.

А вот куклы-мотанки безлики. И неспроста: такие обереги на Масленицу делали еще предки, вкладывая в них особый смысл.

«Она называется «домашняя», у нее нет лица, более богато украшена. Этих куколок ставят в доме и хранят целый год. Когда она скопит всю злую энергию в доме, ее сжигают. Лица нет, чтобы не привлекать злых духов, чтобы они не распознали хозяина», - сообщила начальник культурно-досугового отдела ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Филяева.

В основе - пенька, на которую буквально наматывают лоскутки натуральных тканей.

«Она должна быть обязательно богато украшена, чтобы жизнь была богатой, веселой и интересной», - пояснила Елена Филяева.

Мастерицы стараются сделать как можно больше кукол для гостей праздника. С 20 по 26 февраля продлится масленичная неделя, которая завершится широкими гуляньями с блинами и сжиганием чучела зимы.