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Общество

Ливневку на Шуисте отнесли к проблемным объектам строительства

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В четверг, 16 февраля, в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области обсудили проблемные капитальные объекты.

В соответствующий региональный реестр включены строительство ливневой канализации в пензенском микрорайоне Шуист и реконструкция здания средней общеобразовательной школы в Мокшанском районе.

Ливневка на Шуисте должна решить наболевший вопрос водоотведения с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин. Она числится долгостроем уже не первый год.

Когда работа была уже почти завершена, в железобетонной конструкции аккумулирующего резервуара обнаружилась деформация. Было решено повторно провести геологические изыскания. Для этого потребовалось демонтировать существующее сооружение и скорректировать проектную документацию.

Работы возобновились в ноябре 2020 года. В апреле 2021-го тогдашний заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил: «Осталось только построить резервуар. Все дома на Чапаева будут иметь точку врезки, будут построены магистральная сеть и очистные сооружения. В сентябре работы закончим».

Но проблемы не решились: в апреле 2022 года стало известно, что при строительстве ливневки на Шуисте резервуар обрушился.

На совещании в минстрое было решено сформировать подробный перечень мероприятий по завершению строительства и реконструкции проблемных объектов и их контрольных точек.

«Работа в соответствующем направлении будет продолжена», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

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