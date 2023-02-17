Сетевое издание|18+|Пятница|17 фев 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутат рассказал о неонацистской организации в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе раскрыта неонацистская организация. Об этом в пятницу, 17 февраля, на сессии городской думы рассказал депутат Александр Смирнов.

«Это потенциально террористическая, антиконституционная организация», - подчеркнул он.

Депутат задал вопрос заместителю главы администрации Сергею Волкову, как обстоит в пензенских учебных заведениях дело с профилактикой неонацизма и фашизма.

Заммэра объяснил, что имеется целый перечень мероприятий по профилактике подобных явлений.

«А если организация неонацистская или фашистская, вы можете сообщить, мы передадим в Министерство юстиции, чтобы включили в перечень организаций», - пояснил он.

В свою очередь, Александр Смирнов предложил проводить со старшеклассниками и студентами занятия по патриотическому и интернациональному воспитанию.

«Нужно общаться с молодыми людьми, рассказывать о героях-интернационалистах, которые защищали мир и свободу», - высказал депутат свою точку зрения.

С сентября 2022 года в школах был введен цикл классных часов «Разговоры о важном». Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В пензенских школах первый урок прошел 5 сентября. В среднем и старшем звене проводилась беседа о России как стране возможностей, о будущем. В младшем - общение на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте