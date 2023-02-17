Депутат рассказал о неонацистской организации в Пензе

17.02.2023 | 11:22

В Пензе раскрыта неонацистская организация. Об этом в пятницу, 17 февраля, на сессии городской думы рассказал депутат Александр Смирнов.

«Это потенциально террористическая, антиконституционная организация», - подчеркнул он.

Депутат задал вопрос заместителю главы администрации Сергею Волкову, как обстоит в пензенских учебных заведениях дело с профилактикой неонацизма и фашизма.

Заммэра объяснил, что имеется целый перечень мероприятий по профилактике подобных явлений.

«А если организация неонацистская или фашистская, вы можете сообщить, мы передадим в Министерство юстиции, чтобы включили в перечень организаций», - пояснил он.

В свою очередь, Александр Смирнов предложил проводить со старшеклассниками и студентами занятия по патриотическому и интернациональному воспитанию.

«Нужно общаться с молодыми людьми, рассказывать о героях-интернационалистах, которые защищали мир и свободу», - высказал депутат свою точку зрения.

С сентября 2022 года в школах был введен цикл классных часов «Разговоры о важном». Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В пензенских школах первый урок прошел 5 сентября. В среднем и старшем звене проводилась беседа о России как стране возможностей, о будущем. В младшем - общение на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.