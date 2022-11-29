Общество

С начала года на улицах Пензы отловили более 300 бездомных собак

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В Пензе управление ЖКХ отчиталось о количестве бродячих собак, отловленных на улицах города с января 2022-го.

За указанный период в приют поместили 336 особей. Специалисты стерилизовали их, привили от бешенства, прикрепили к уху бирку.

Псов, которые не проявляли агрессию по отношению к человеку, выпустили обратно в среду обитания. Остальных (их оказалось 5) оставили в приюте до наступления естественной смерти.

Известно, что отловом животных занимается специальная бригада МУПа по очистке города. Они реагируют на поступающие от горожан заявки о местах скопления бездомных собак, забирают их и привозят в приют.

Ранее сообщалось, что из областного бюджета на профилактику безнадзорности животных в 2022 году выделят 20 млн рублей.

В 2021 году в Пензенской области было отловлено 314 бродячих собак. 5 из них подверглись эвтаназии, 201 стерилизована и выпущена в среду обитания, 87 переданы новым хозяевам, 21 животное осталось в приютах.

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