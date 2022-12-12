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Общество

В минздраве рассказали о трех волнах повышения зарплат

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Конкретные должности средних медицинских работников, которые начнут получать дополнительные выплаты с 2023 года, еще неизвестны. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«До настоящего времени документ, устанавливающий выплаты, не принят, поэтому дать разъяснения пока не представляется возможным», - отметил представитель ведомства в группе губернатора во «ВКонтакте».

Доплаты медикам с 1 января 2023 года анонсировал Президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что врачи центральных районных и районных больниц начнут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тыс., врачи скорой помощи - 11,5 тыс.

«Средний медицинский персонал будет получать дополнительно 8 тысяч рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи поднимут зарплаты на 7 тысяч рублей, а младшему медперсоналу - на 4 тысячи. Также ежемесячную доплату в размере 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы», - поясняет Lenta.ru.

В пензенском минздраве уточнили, что по итогам 11 месяцев этого года средний уровень заработной платы медсестер составил 32 531 рубль (с НДФЛ), «что немного выше прогнозного целевого значения в 32 433 рубля».

«Данные целевые значения являются усредненными для региона в целом, в учреждениях заработная плата медсестер может быть как выше, так и ниже среднего целевого значения. Каждое учреждение выплачивает заработную плату по единой в регионе отраслевой системе. Чем эффективнее работает учреждение, качественно, квалифицированно и в полном объеме оказывает медицинскую помощь населению, тем больше получает доходов и соответственно выше уровень заработной платы у медицинских работников», - заявили в минздраве.

Особо подчеркивается, что оклады медработников в 2022 году повышались уже дважды: 1 января на 4% и 1 апреля еще на 2,8%.

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