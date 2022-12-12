Росстат зафиксировал резкий спад рождаемости в Пензенской области

12.12.2022 | 09:10

Уровень рождаемости в России обновил минимум за два десятилетия. Данные за январь - октябрь обнародовал Росстат.

В октябре в стране на свет появилось 107 224 ребенка, на 12 857 меньше, чем за тот же месяц 2021-го. Спад рождаемости - на 10,7%. Это наибольший показатель за два десятилетия.

Росстат отмечает: на 100 000 населения России в январе - октябре приходилось 9 детей. Для сравнения - в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 9,6.

В Пензенской области коэффициент рождаемости еще ниже, чем в среднем по РФ. На 100 000 населения - 6,6. В январе - октябре 2021-го он был выше - 7,3.

За десять месяцев в регионе родилось 7 018 малышей, на 837 меньше, чем за то же время в 2021 году.

27 ноября, в День матери, Telegram-канал PenzaInform запустил голосование для женщин, в котором предлагалось выбрать, сколько детей они хотели бы иметь.

16% пензячек предпочли вариант «Завела бы больше, но обстановка не позволяет», 12% не хотят детей вовсе, для 19% желаемый результат - один ребенок, для 39% - двое.

По словам специалистов, для улучшения демографии пензячкам необходимо иметь по три-четыре ребенка.