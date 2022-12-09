Подсчитано, сколько надо рожать пензячкам для улучшения демографии

09.12.2022 | 12:05

Жительницам Пензенской области, как и все россиянкам, нужно заводить по три-четыре ребенка. Только так можно увеличить численность населения страны, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

Сейчас семьи ограничиваются одним или двумя детьми, и коэффициент рождаемости в России составляет около 1,5. Он должен быть хотя бы 2,33, уточнила эксперт.

Тем временем рождаемость в России в 2022 году снизилась. По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, с января по сентябрь показатель упал на 6,5%.

27 ноября, в День матери, Telegram-канал PenzaInform запускал голосование для женщин, в котором предлагалось выбрать, сколько детей они хотели бы иметь. По состоянию на 11:00 28-го числа в опросе приняли участие 1 530 человек.

Для 19% желаемый результат - 1 ребенок, еще 16% выбрали вариант «1 ребенок. Завела бы больше, но обстановка не позволяет». 12% не хотят рожать вовсе. 39% пензячек указали, что желают иметь двоих детей.

В ноябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился мыслями о том, как добиться улучшения и роста показателей рождаемости. «В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет», - заявил Мурашко.