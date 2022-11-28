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Общество

Обстановка не позволяет: пензячки отказываются от рождения детей

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В 2022 году в России снизилась рождаемость. Об этом зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, который проходил в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, 27 ноября.

По ее словам, за период с января по сентябрь показатель упал на 6,5%.

Также уроженка Пензы сообщила, что на каждые десять браков в 2022-м приходится семь разводов. Это соотношение, отметила Кузнецова, в последние годы остается примерно одинаковым.

27 ноября, в День матери, Telegram-канал PenzaInform запустил голосование для женщин, в котором предлагалось выбрать, сколько детей они хотели бы иметь. По состоянию на 11:00 28-го числа, в опросе приняли участие 1 530 человек.

16% из них предпочли вариант «Завела бы больше, но обстановка не позволяет», 12% не хотят детей вовсе, для 19% желаемый результат - 1 ребенок, для 39% - двое.

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