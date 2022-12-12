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Общество

Пензячки просят распространить меры поддержки на всех добровольцев

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Жительницы Пензенской области просят распространить меры поддержки на всех добровольцев, а не только на тех, кто проходит службу в подразделении БАРС (боевого армейского резерва специального). Свои обращения они адресовали на прямую линию губернатора, которая состоится 15 декабря.

«Прошу обратить внимание на семьи военнослужащих, принявших решение добровольно стать участниками специальной военной операции на Украине, заключив для этой цели контракты на 4 месяца (6 месяцев) с Министерством обороны РФ. Данная категория военнослужащих и их семьи единственные остались без мер социальной поддержки со стороны региона и государства в целом, в отличие от мобилизованных и добровольцев», - написала пользовательница Ольга С.

Ее поддержали и другие женщины.

«Ситуация практически такая же у меня и моей дочери. Бывший супруг ушел добровольцем незадолго до начала спецоперации и заключил контракт. В военном комиссариате было сказано, что можно будет рассчитывать на помощь со стороны государства, а в итоге никакой помощи нет. Везде говорят, что меры поддержки распространяются только на мобилизованных и их семьи. А чем же контрактники и их семьи так отличаются? Большая просьба разобраться в таких ситуациях и помочь людям», - высказалась Дарья Ш.

Чуть позже появилось еще одно обращение по теме: «Аналогичная ситуация у брата, и нет никаких льгот. Почему такое разделение, они вместе с мобилизованными выполняют одни задачи, защищают нашу страну. У них такие же семьи и такие же дети!» - подчеркнула Ольга Я.

По состоянию на 10:00 12 декабря, ответ чиновников на обращения не появился.

В конце ноября стало известно о новых мерах поддержки для мобилизованных и добровольцев подразделения БАРС в Пензенской области. К ним относятся единовременная выплата на каждого ребенка в размере 50 000 рублей; предоставление родителям не имеющего семьи и детей военнослужащего 50%-й компенсации на оплату ЖКУ; ежемесячная выплата супруге и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте и выплата 110 000 рублей на подключение индивидуального дома к сетям газораспределения.

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