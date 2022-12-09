Пензенцы могут задать вопросы на прямую линию губернатора

В четверг, 15 декабря, состоится прямая линия губернатора Олега Мельниченко: он ответит на вопросы жителей региона.
Желающие могут задать вопрос уже сейчас любым удобным способом - как в текстовом режиме, так и в формате видеосообщения.
Обращение можно отправить на электронную почту vopros58@yandex.ru или послать в чат-бот в Telegram - vopros058_bot. Также вопросы принимаются по телефону (8412) 595-318 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).
Кроме того, послание Олегу Мельниченко можно оставить под его постами о прямой линии на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Прямая линия будет показана в эфире 11 канала (телерадиокомпания «Наш дом»), а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.
Начало в 17:00.
В прошлом году аналогичное мероприятие проводилось 22 декабря, затрагивались важные социально-экономические вопросы.
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