Общество

Пензенцы могут задать вопросы на прямую линию губернатора

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В четверг, 15 декабря, состоится прямая линия губернатора Олега Мельниченко: он ответит на вопросы жителей региона.

Желающие могут задать вопрос уже сейчас любым удобным способом - как в текстовом режиме, так и в формате видеосообщения.

Обращение можно отправить на электронную почту vopros58@yandex.ru или послать в чат-бот в Telegram - vopros058_bot. Также вопросы принимаются по телефону (8412) 595-318 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Кроме того, послание Олегу Мельниченко можно оставить под его постами о прямой линии на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прямая линия будет показана в эфире 11 канала (телерадиокомпания «Наш дом»), а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.

Начало в 17:00.

В прошлом году аналогичное мероприятие проводилось 22 декабря, затрагивались важные социально-экономические вопросы.

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