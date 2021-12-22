Общество

Люди хотят праздника: губернатор высказался о психологической нагрузке

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В среду, 22 декабря, во время прямой линии губернатор Олег Мельниченко высказался по поводу предстоящих праздников в Пензенской области.

Он напомнил, что в детских садах и школах состоятся утренники и «огоньки» для воспитанников и учащихся. Родители смогут присутствовать при предъявлении QR-кодов, справок о перенесенном COVID-19 или медотводе.

«Такие же правила действуют и по всем другим мероприятиям. Мы пережили волну, но смогли открыть все мероприятия. Учреждения культуры работают, драмтеатр, ККЗ «Пенза» работают и другие», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Тем не менее снять все ограничения пока нельзя - из-за распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, нам с ней еще придется определенное время жить, но культурную жизнь останавливать нельзя. Люди хотят праздника, они устали от происходящего, тяжело жить при такой психологической нагрузке, связанной с риском заболеть. Наша задача - создать условия, чтобы праздник не привел к массовому росту заболеваемости.

Как только угроза исчезнет, все меры будут немедленно отменены. Поверьте, я и сам от этого устал. А представьте, как устали медработники! И у них тоже праздник должен быть», - подытожил губернатор.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди хотят праздника, они устали от происходящего
А многие просто хотят кушать...

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