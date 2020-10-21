Несознательные пензенцы бросают маски прямо на улице

21.10.2020 | 20:43

Не все, но многие жители области маски как средство защиты от коронавируса приняли и исправно носят, вняв доводам медиков.

«Хочешь ты или не хочешь, но один процент может оказаться именно твоим, поэтому рекомендация следующая: сохраним здоровье себе и другим ношением маски», - отметила заместитель главного врача центра спецвидов медпомощи Марина Шумилина.

Средство защиты надо надевать так, чтобы закрыть нос, рот и подбородок. Это еще не все усвоили.

А кто-то не научился и выбрасывать. Почему-то существуют граждане, которые кидают использованные маски на траву и дорогу, как привыкли поступать с бутылками или бумажками.

«Ну ни в жизнь не выкину я так, ни в жизнь! И тем более у меня маски такие, что их можно постирать, погладить и по новой надевать. У меня дочка шьет маски», - рассказала пенсионерка.

«Я ее стираю, не выкидываю», - пояснила горожанка.

«У себя дома в мусорку выбрасываю», - сообщила прохожая.

Эпидемиологи разъясняли населению, что маску необходимо выкидывать в контейнеры с крышкой либо, при отсутствии урны поблизости, положить в пакет и выбросить затем вместе с ним.

На траву, дорогу, на куст - нельзя категорически. Ведь если ее носил зараженный человек, то это уже не мусор, а самое настоящее биологическое оружие.