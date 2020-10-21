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Из жизни

Несознательные пензенцы бросают маски прямо на улице

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Не все, но многие жители области маски как средство защиты от коронавируса приняли и исправно носят, вняв доводам медиков.

«Хочешь ты или не хочешь, но один процент может оказаться именно твоим, поэтому рекомендация следующая: сохраним здоровье себе и другим ношением маски», - отметила заместитель главного врача центра спецвидов медпомощи Марина Шумилина.

Средство защиты надо надевать так, чтобы закрыть нос, рот и подбородок. Это еще не все усвоили.

А кто-то не научился и выбрасывать. Почему-то существуют граждане, которые кидают использованные маски на траву и дорогу, как привыкли поступать с бутылками или бумажками.

«Ну ни в жизнь не выкину я так, ни в жизнь! И тем более у меня маски такие, что их можно постирать, погладить и по новой надевать. У меня дочка шьет маски», - рассказала пенсионерка.

«Я ее стираю, не выкидываю», - пояснила горожанка.

«У себя дома в мусорку выбрасываю», - сообщила прохожая.

Эпидемиологи разъясняли населению, что маску необходимо выкидывать в контейнеры с крышкой либо, при отсутствии урны поблизости, положить в пакет и выбросить затем вместе с ним.

На траву, дорогу, на куст - нельзя категорически. Ведь если ее носил зараженный человек, то это уже не мусор, а самое настоящее биологическое оружие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Постирать,зашить ,поставить заплатку не судьба?зажрались.

Гость||

Гость писал(a):

Постирать,зашить ,поставить заплатку не судьба?зажрались.
Перестали пакетик чая по 2-3 раза заваривать, олигархи местного разлива!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

это уже не мусор, а самое настоящее биологическое оружие
Гениально. А мусорка оружие массового поражения, значит, обезвреживает. Зачем чудаки Леонидовский завод строили? Почему при работе с чумой, оспой и прочими подобными возбудителями использованные средства защиты уничтожаются на спецоборудовании в изолированном помещении?

Одно из двух - п...ёж, простите.

Либо этот ваш коронавирус не опаснее "обычного гриппа", либо что в мусорку бросать что на забор вешать - разницы в смысле безопасности никакой.

Гость||

Гость писал(a):

Перестали пакетик чая по 2-3 раза заваривать, олигархи местного разлива!
И оболочки от сосисок не используют!

Что уже говорить о наглом не использовании туалетной бумаги б\у!

Гость||

Пукают на улицах и в транспорте, в особенно опасно пукнуть в лифте. Вот где проблема основной источник ковида.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ведь если ее носил зараженный человек, то это уже не мусор, а самое настоящее биологическое оружие.
А если незараженный человек носил, можно мне её подобрать и использовать повторно? А то совсем нет денег на эти маски.

Гость||

В землю закопал, надпись написал

Имя: Гость
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