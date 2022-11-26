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В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России

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В России начал активно распространяться свиной грипп (H1N1). Об этом в субботу, 26 ноября, на Армянско-Российском форуме по здравоохранению заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что в качестве профилактической меры следует обратить внимание на вакцинацию. По его словам, в российских регионах ближе к зиме также стали распространяться пневмококковая и аденовирусная инфекции и риносинцитиальный вирус.

Мурашко добавил, что россиянам следует привиться не только от разных видов гриппа, но и пройти ревакцинацию от коронавируса — речь идет о тех людях, кто делал прививку более шести месяцев назад.

Ранее 23 ноября Минздрав оценил запасы лекарств в регионах. Глава ведомства заявил, что благодаря введению системы маркировки регулирующим ведомствам удается мониторить ситуацию на рынке лекарств и принимать меры.

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Источник — lenta.ru
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