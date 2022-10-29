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Пензенцы разных профессий ждут убытков при отказе от корпоративов

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Рекомендация руководства Пензенской области воздержаться от проведения новогодних корпоративов беспокоит тех, чья деятельность тем или иным образом связана с проведением праздников.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» попросила поделиться мнением нескольких представителей разных профессий и специальностей.

- Как на рестораторах может сказаться решение пензенцев отказаться от празднования Нового года в точках общепита?

Светлана Витальевна, администратор кафе:

- Все рестораны и кафе ждут новогодних корпоративов, ведь эти праздники приносят основной доход. Многие точки обанкротились во времена пандемии, поскольку несли большие затраты - на зарплату работникам, на содержание или аренду помещений, на уплату налогов. Тогда они надеялись, что корпоративы покроют хотя бы часть расходов, но разрешения на открытие не получили. Если в этом году пензенцы начнут массово отказываться от проведения корпоративов, то ситуация может повториться. А это скажется на коллективах - люди потеряют рабочие места.

- Как вы пережили пандемию и ощущается ли отток клиентов на данный момент?

Алена, сотрудница семейного кафе:

- В пандемию мы работали с соблюдением всех ограничений, то есть продавали продукты и напитки только на вынос. Это были сложные времена, ведь бизнес целиком держится на посетителях.

У нас корпоративы не проводились, но я знаю от коллег, что пользовался спросом выездной кейтеринг. Рестораны и аниматоры работали в домах, где собирались гости.

Сейчас наши основные клиенты - женщины в возрасте от 30 до 70 лет, поэтому большого оттока посетителей не ощущается. Я думаю, что в такое время наша задача - поддержать людей, не дать им унывать, создавать позитивное настроение. А люди, которые не хотят праздника по моральным соображениям или чтобы финансово помочь участникам СВО, могут сделать этот выбор самостоятельно.

- Как по-вашему, почему ряд пензенцев согласны с предложением отказаться от корпоративов?

Татьяна, представитель парикмахерских салонов красоты:

- Ходить или не ходить на корпоратив - личное дело каждого человека. Кто хотел погулять, того и во время эпидемии ограничения не останавливали. Но я провела опрос среди своих клиентов - сотрудников крупных организаций, где в допандемийные времена всегда устраивались новогодние вечеринки. Казалось бы, ограничения сняты, люди должны ждать праздника, но многие из них качают головами и говорят: нет, не пойду, настроение не то.

Что касается моего бизнеса, то подобные суждения несут ему серьезную угрозу. Если в благополучные времена люди уже в сентябре записывались на конец ноября и декабрь, то с приходом коронавируса все рухнуло. И сейчас это плачевное состояние продолжается: уже кончается октябрь, а записей нет.

- Ждут ли люди праздника?

Мария, мастер по изготовлению вязаных игрушек:

- Да, ждут! Я на заказ изготавливаю вещицы, которые пользуются сезонным спросом: их заказывают в качестве подарков к дням рождения близких людей, к 8 Марта и, конечно, к Новому году и Рождеству.

Могу сказать, что, несмотря на сложную обстановку, в этом году спрос на такие подарки остался прежним - у меня множество заказов. А это значит, что люди хотят праздника, хотят позитива в жизни - своей и близких.

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Источник — фото pixabay.com
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