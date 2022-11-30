В Пензенской области газ подорожает на 7,71%

30.11.2022 | 15:59

В Пензенской области в министерстве ЖКХ и ГЗН подписан приказ об установлении розничных цен на природный газ, который поставляется жителям.

Согласно документу, с 1 декабря за 1 000 кубометров голубого топлива придется отдавать 6 825 рублей. Это на 7,71% дороже действующего сейчас тарифа (6 299 рублей).

Одна цена за 1 000 кубометров газа будет действовать и для жителей, которые используют ресурс для приготовления пищи, и для тех, у кого, помимо плит, установлены водонагреватели, и для тех, кто отапливает жилище при помощи голубого топлива.

Помимо газа, с 1 декабря вырастет стоимость других услуг жилищно-коммунальной сферы: электроэнергии, отопления, холодной и горячей воды, вывоза ТКО.

Подорожание не превысит 9%.

Следующая индексация тарифов планируется с 1 июля 2024-го.

Подорожание ЖКУ ранее объявленного срока в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по стране.