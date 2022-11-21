Общество

В «Рубине» возвращают бесплатные занятия для пенсионеров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во дворце спорта «Рубин» снова будут проводить бесплатные оздоровительные занятия для пенсионеров. Их ввели в декабре 2019 года, но отменяли из-за ограничений, вызванных коронавирусом.

Пенсионерам предоставляется спортивная база «Рубина»: легкоатлетический манеж, ледовая арена, сектор настольного тенниса, игровой зал. Для них организуют занятия гимнастикой.

Акцию станут проводить еженедельно. Как сообщили в городской администрации, она будет проходить по пятницам с 10:00 до 12:00 (телефон «Рубина» 68-57-68).

13 декабря 2019 года, когда подобное мероприятие организовали в первый раз, дворец спорта посетили около 50 человек.

Наиболее популярными направлениями стали катание на коньках на ледовой арене и настольный теннис.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте