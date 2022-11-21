В «Рубине» возвращают бесплатные занятия для пенсионеров

Во дворце спорта «Рубин» снова будут проводить бесплатные оздоровительные занятия для пенсионеров. Их ввели в декабре 2019 года, но отменяли из-за ограничений, вызванных коронавирусом.
Пенсионерам предоставляется спортивная база «Рубина»: легкоатлетический манеж, ледовая арена, сектор настольного тенниса, игровой зал. Для них организуют занятия гимнастикой.
Акцию станут проводить еженедельно. Как сообщили в городской администрации, она будет проходить по пятницам с 10:00 до 12:00 (телефон «Рубина» 68-57-68).
13 декабря 2019 года, когда подобное мероприятие организовали в первый раз, дворец спорта посетили около 50 человек.
Наиболее популярными направлениями стали катание на коньках на ледовой арене и настольный теннис.
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