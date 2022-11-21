Сроки сдачи набережной Суры после капремонта сдвинулись

21.11.2022 | 09:18

Завершить четвертый этап капитального ремонта набережной Суры в Пензе до ноября, как предполагалось ранее, не удалось, однако подрядчик старается справиться с непростой задачей.

«Подрядчик заканчивает укладку плитки на тротуаре по улице Урицкого, подготавливает основание под другие пешеходные дорожки. Параллельно прокладываются инженерные сети, ставится основание каркаса будущего скейт-парка. Перед новой организацией поставлена непростая задача, объект нужно сдать в сжатые сроки», - сообщил мэр города Александр Басенко в воскресенье, 20 ноября.

По первоначальному контракту на сумму 126 миллионов рублей предполагалось завершить ремонт до конца октября 2022 года. Однако заказчика не удовлетворил ход работ, и контракт расторгли в одностороннем порядке с предъявлением претензии, обязав подрядчика вернуть авансовый платеж.

После того как на объект зашла новая организация, число людей и рабочих смен увеличили, чтобы сдать набережную до ноября, но этого не случилось. Новые сроки окончания работ не называются.

Четвертый этап реконструкции начался в марте. Он охватывает площадь 17 500 кв. м между улицами Максима Горького, Урицкого и стелой «Росток». В проекте - замена асфальта на брусчатку и плитку, создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, новая организация зеленых зон с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.