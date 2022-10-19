В Пензе будут расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками

В среду, 19 октября, стало известно, как в Пензе идет реконструкция набережной Суры.
По данным пресс-службы регионального правительства, на городской набережной рабочие прокладывают водопровод, канализацию, электропровода, начали обустраивать площадку сцены и амфитеатра, устанавливают конструкции для скейт-парка. После этого нужно будет благоустроить территорию.
Объем работ большой, но времени остается мало. В связи с этим число людей и рабочих смен будет увеличено, чтобы до ноября объект был сдан.
Изменения к лучшему в реконструкции объекта стали заметны после того, как на него зашел новый подрядчик. Ранее стало известно, что с прежним расторгли контракт в одностороннем порядке и обязали вернуть авансовый платеж.
В отношении всех, кто нарушает график, будут прекращать действие договоров, а самих поставщиков работ внесут в реестр недобросовестных.
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