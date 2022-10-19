В Пензе будут расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками

19.10.2022 | 17:30

В среду, 19 октября, стало известно, как в Пензе идет реконструкция набережной Суры.

По данным пресс-службы регионального правительства, на городской набережной рабочие прокладывают водопровод, канализацию, электропровода, начали обустраивать площадку сцены и амфитеатра, устанавливают конструкции для скейт-парка. После этого нужно будет благоустроить территорию.

Объем работ большой, но времени остается мало. В связи с этим число людей и рабочих смен будет увеличено, чтобы до ноября объект был сдан.

Изменения к лучшему в реконструкции объекта стали заметны после того, как на него зашел новый подрядчик. Ранее стало известно, что с прежним расторгли контракт в одностороннем порядке и обязали вернуть авансовый платеж.

В отношении всех, кто нарушает график, будут прекращать действие договоров, а самих поставщиков работ внесут в реестр недобросовестных.