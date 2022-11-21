21.11.2022 | 17:21

На площади Ленина в Пензе начали собирать новогоднюю елку. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сотрудники «Пензавтодора» смонтируют сначала каркас 25-метрового искусственного дерева, затем хвою и декоративное ограждение.

«После на главной елке города разместят гирлянду, макушку, а также около тысячи шаров. Полную сборку планируется завершить в течение двух недель. Кроме того, центральную площадь города украсят светодиодные елочки. Здесь же будет работать приемная Деда Мороза», - уточнили в мэрии.

Ранее заявлялось, что в 2022-м из бюджета Пензы не потратят деньги на игрушки для елки. Ее украсят тем, что было приобретено в прошлые годы, элементы подобрали в соответствии с общей концепцией оформления центральной праздничной площадки.

А вот на традиционную цифровую инсталляцию деньги пришлось выделить: тройка в ней обойдется бюджету в 301 тысячу 600 рублей.