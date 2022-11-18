Общество

Озвучен срок завершения расчистки пруда у горбольницы № 6 в Пензе

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Тему расчистки пруда у горбольницы № 6 в Пензе осветил в прямом эфире в пятницу, 18 ноября, заместитель министра - начальник управления природных ресурсов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Зябиров.

В августе из пруда спустили воду, и жители начали жаловаться на мусор и зловоние.

В сентябре началась расчистка водоема, а 28 октября едва не случилась трагедия: молодая женщина провалилась в трясину по пояс, ей потребовалась помощь спасателей.

Радий Зябиров рассказал, что после инцидента подрядчик установил таблички о запрете прохода в связи с проведением расчистки.

«Это опасная зона: сверху ил высыхает, а внизу может в некоторых местах достигать глубины до двух метров. Я рекомендовал бы жителям не ходить туда, пока идут работы», - предупредил спикер.

Он подробно рассказал о том, как идет процесс. По его словам, сейчас работают механическим способом: экскаваторы складывают мусор и ил в отвалы, из которых их вывезут, когда наступят морозы и сможет заехать грузовая техника.

«Там, где вода еще не вся слита, будет работать земснаряд. Есть специальные земляные ковши, куда будет складываться ил. Когда вода спадет, остаток ила вывезут на полигон», - добавил Зябиров.

Он уточнил: окончание работ по расчистке пруда предусмотрено контрактом в 2024 году, однако подрядчик обещает завершить их раньше - в 2023-м.

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Источник — фото № 2, 4 minleshoz.pnzreg.ru, № 3 pozhar.pnzreg.ru
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