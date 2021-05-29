В Белинском районе расчистят заросший и обмелевший ручей

29.05.2021 | 13:11

В этом году в Белинском районе начнется расчистка ручья Королейка, впадающего в Чембар.

На странице министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в Instagram размещено видео, на котором запечатлено сегодняшнее состояние Королейки. Берега полностью заросли, стволы американских кленов опутаны плетями хмеля, а высота травы и кустов не позволяет даже подойти к воде.

«Мы находимся в устье Королейки при впадении в Чембар. Вот русло ручья, которое нам предстоит расчищать, в таком оно сейчас виде», - говорит автор поста.

Всего специалистам предстоит привести в порядок 2,6 километра русла ручья. Работы пройдут по программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

«Это позволит увеличить пропускную способность водотока, что при весеннем половодье снизит негативное воздействие воды на жилой фонд и объекты инфраструктуры города Белинского», - пояснили в пресс-службе минлесхоза.

Всего в регионе в 2021-2024 гг. расчистке подлежат пять водных объектов. Помимо Королейки, это реки Керенка в селе Вадинск, Атмис (от северо-западной окраины Каменки до села Скворечного) и Инра в селе Чемодановка Бессоновского района, а также пруд у городской больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе.