В Пензе стало возможным подтвердить личность для карты болельщика

18.11.2022 | 13:02

Во всех офисах МФЦ Пензы стала доступна новая услуга - идентификация личности по заявлению на оформление персонифицированной карты (карты болельщика)».

Для оформления карты болельщика гражданин должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Он должен подать заявление о получении карты болельщика через «Личный кабинет» портала, подтвердить свои персональные и контактные данные, загрузить портретное фото и дождаться уведомления о посещении МФЦ.

Туда он должен принести для подтверждения личности паспорт (для ребенка - свидетельство о рождении). Специалисты проверят данные гражданина, после чего карта болельщика появится в его «Личном кабинете» на портале госуслуг.

Ранее, чтобы подтвердить личность для карты болельщика, пензенцам приходилось ездить в другие города. В Пензе планировали начать оказывать эту услугу в декабре, но приступили даже с опережением срока.

«Карта болельщика - инновационный цифровой сервис для посещения спортивных соревнований, который объединяет в себе персонифицированную карту, аккредитацию, абонемент и билет на стадион. При покупке билета онлайн необходимо ввести номер карты болельщика, после чего на портале госуслуг сформируется QR-код, который следует показать на экране смартфона при посещении матча. Карту нужно получать отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет», - напомнили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.