Мэрия Пензы: Оформить карту болельщика в регионе невозможно

15.07.2022 | 17:13

В администрации Пензы констатировали, что оформить карту болельщика в регионе не представляется возможным.

Ранее о проблеме рассказала жительница областного центра, которая планирует в августе поехать на матч в Нижний Новгород. Она подала заявку на карту на сайте госуслуг. Пришел ответ: «Ваше заявление принято к рассмотрению. Пожалуйста, посетите МФЦ для подтверждения личности».

Однако в списке МФЦ, где можно это сделать, не оказалось центров, расположенных в Пензенской области. То есть, чтобы оформить карту, надо съездить в другой регион (всего их в списке 11).

«Данный сервис в МФЦ Пензенской области не предоставляется, - подтвердили в мэрии, посоветовав посетить другое учреждение. - Сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займет 2-3 минуты. После проверки данных в ведомствах карта появится в «Личном кабинете».

Карта болельщика нужна для того, чтобы купить билет на матч и абонемент.

«На прошлых международных соревнованиях она называлась паспортом болельщика, или Fan ID. Тогда она представляла собой ламинированный бейдж. Сейчас карта выпускается в электронном виде, после оформления она будет доступна в «Личном кабинете». Карту нужно оформлять отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет», - сообщается на портале госуслуг.

Пропуска вводятся для повышения безопасности на стадионах и спортивных объектах. К примеру, человеку, которому суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках, карту не выдадут.