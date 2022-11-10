Общество

Названа цена монтажа и украшения главной елки Пензы

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25-метровая новогодняя елка, а точнее - каркасная уральская сосна будет установлена на площади Ленина в Пензе.

Сумма контракта на закупку работ по монтажу и декоративному оформлению главного праздничного дерева составляет 598 тыс. 227,49 рубля.

Стоимость еще одного контракта, «Закупка елочных гирлянд для украшения сосны каркасной уральской (высота 25 м) по адресу: г. Пенза, площадь В. И. Ленина», составляет 427 тыс. 500 руб.

Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина установят светодиодные елочки и ярмарочные павильоны, с 11 декабря по 13 января с 17:00 до 18:00 по традиции будет работать домик Деда Мороза. Уже закуплена цифра 3 для инсталляции «2023» (ее стоимость составила свыше 300 тысяч рублей).

Всего на празднование Нового года и Рождества из бюджета Пензы выделяется около 1,7 млн рублей.

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