Общество

Пензенская управляющая компания лишилась лицензии

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В Пензе станет на одну управляющую компанию меньше. «ЖЭК Центральная» лишилась лицензии. С требованием аннулировать ее министерство ЖКХ обратилось в арбитражный суд. Исковые требования удовлетворены, решение вступило в силу.

«Управляющая организация неоднократно грубо нарушила лицензионные требования. У них была огромная задолженность перед ресурсоснабжающей организацией», - сообщила начальник отдела Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области Мария Мамедова.

В 2022 году «ЖЭК Центральная» обслуживала 20 домов. На данный момент 6 уже выбрали для себя другие организации или сменили способ управления, оставшимся 14 это еще предстоит. Пока не определились в домах на улицах Красной, Терновского, Металлистов, Бурмистрова, Краснова.

На Калинина, 113, тоже еще думают, для них самое главное - чтобы коммунальщики работали не так, как прежняя компания.

«Ее нет просто-напросто. Здесь никто не ухаживает ни за чем, кроме нас самих», - рассказала жительница дома.

«Моя квартира с угла. В подвале - нечистоты, а сейчас пар идет. Куда идти, в какие двери стучаться, я не знаю», - добавила пенсионерка.

В июне 2022-го о состоянии дома № 113 на улице Калинина узнала вся Пенза, когда в квартире на верхнем этаже рухнула балка.

Аннулирование лицензии не означает, что в строениях, которыми ведала «ЖЭК Центральная», люди должны остаться без коммунального обслуживания.

«Сроки неограниченные, управляющая организация обязана до момента, пока не выберут иную, надлежащим образом исполнять все обязанности», - заверила Мария Мамедова.

Аннулирование лицензии управляйки - для региона случай вопиющий. Ни одна подобная организация на данный момент к такому порогу не приблизилась.

Деятельностью УК «ЖЭК Центральная» интересуется и надзорный орган. По возбужденному прокурором района делу руководитель дисквалифицирован на полгода. В судебном порядке служители закона добиваются устранения нарушений при содержании общего имущества дома на Красной, 9.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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