Общество

После падения потолка в квартире на улице Калинина проведут экспертизу

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На Калинина, 113, коммунальщики разбирают завалы. Из-за ЧП, случившегося накануне, одна квартира стала нежилой. Люди отсюда съехали после того, как на кухню рухнула балка.

К владелице пострадавшей квартиры то и дело приходят соседи, обсуждают, как жить дальше. Люди боятся, что в плачевном состоянии - не одна балка. В доме постройки конца 50-х все перекрытия деревянные.

Вечером после обрушения здесь побывала делегация представителей разных органов, которая пообещала сделать балку над квартирой.

Дом № 113 обслуживает жилищно-эксплуатационная компания «Центральная».

«Все посмотрим, определим по экспертизе. В соседних квартирах пока ничего не угрожает жизни», - заявил генеральный директор ООО «ЖЭК Центральная» Антон Балашов.

Добиваться возмещения материального ущерба он пострадавшим предлагает через суд. Тут еще нужно понять, что стало причиной обрушения балки. Не так давно в трехэтажке проводился капитальный ремонт кровли. Люди говорят: именно после этого крыша над квартирой начала протекать. Экспертам предстоит определить, связаны факты между собой или нет.

«Я думаю, что они все проанализируют и впоследствии установят лицо, ответственное за причиненный ущерб. Это будет либо управляющая компания, либо организация-подрядчик, которая проводила указанные виды работ», - пояснил юрист Марат Абдулин.

Он рассказал, что в 2016 году похожая ситуация с падением балки была в Саратове. Тогда выплачивать деньги владельцам пострадавшего жилья пришлось управляйке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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