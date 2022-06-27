В квартире на улице Калинина обрушился потолок

27.06.2022 | 18:33

«В пять утра мы проснулись от того, что сильный шум, грохот. Побежали на кухню, сюда уже было невозможно забежать, потому что все падало, рушилось, была огромная дымка пылевая», - рассказала жительница дома № 113 на ул. Калинина Юлия.

Пензячка сообщила о ЧП, случившемся в ее квартире в доме на Калинина. Девушка с мужем живут, вернее жили, на третьем, последнем этаже. Юлия говорит, в течение нескольких дней рядом с потолком будто кто-то шуршал, на подвесную конструкцию, казалось, падает что-то мелкое. И вот рухнула балка. Люди не пострадали, но в поврежденную кухню заходить перестали. По словам горожанки, около двух лет назад в трехэтажке проходил капитальный ремонт кровли.

«Вообще никогда крыша не текла в нашей квартире. После того как заменили крышу, у нас угол начал подтекать. Мы писали и звонили, представители приходили и устраняли. Но одно на другое накладывается - и вот», - пояснила Юлия.

Соседи на экскурсию в квартиру с рухнувшей балкой ходить боятся. Им хватает зрелища в подъезде. Еще несколько дней назад потолок в нем был ровный, теперь появились трещины. Они идут как раз параллельно лежащему основанию.

«Значит, следом пойдет на другую квартиру. Конечно, страшно. Тут у меня у ребенка комната», - пожаловалась соседка Юлии Светлана.

Журналисты 11 канала поднялись на чердак и увидели, как дыра в квартиру Юлии выглядит сверху. Казалось, еще чуть-чуть - и видеооператор заглянул бы на кухню. Съемочная группа этого шага не сделала, а вот хозяйка жилья спустя несколько минут в пострадавшую комнату зашла, едва не поплатившись жизнью.

Юлия чудом осталась невредима и ждет реакции коммунальных служб на произошедшее.