Названо число пензенцев, наказанных за дискредитацию ВС РФ

09.11.2022 | 15:13

Жителей Пензенской области предупредили об ответственности за размещение в соцсетях или распространение ложной информации о действиях ВС РФ, которая дискредитирует их.

Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ, за такое нарушение назначается штраф: для граждан - от 50 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц - от 200 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

«За последние месяцы по данной статье привлечены уже 11 жителей Пензенской области», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России.

Эти пензенцы, будучи пользователями соцсетей, оставили комментарии или выложили записи с информацией, дискредитирующей армию. Некоторые публично призывали к воспрепятствованию деятельности ВС РФ, которая защищает интересы страны и ее граждан, демонстрировали явное неуважение к государству и обществу, оскорбляли человеческое достоинство.

Нарушителям назначили наказание в виде штрафов от 30 000 до 80 000 рублей.

«В случае если перечисленные в статье 20.3.3 КоАП РФ нарушения совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 280.3 УК РФ», - напомнили правоохранители.

По данной статье возбудили дело в отношении жителя региона, использовавшего для распространения информации интернет.

«Действуя умышленно, с целью подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти РФ и ВС РФ, имея пренебрежительное, недружелюбное, враждебно-агрессивное отношение к действующим органам исполнительной и законодательной власти РФ, публично разместил несколько информационных блоков (постов) о действиях Вооруженных Сил РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины», - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Пензе педагога с более чем 20-летним стажем признали виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

Во время урока учительница высказала свою позицию о спецоперации на Украине, объясняя ученикам, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу. Один из присутствовавших включил диктофон. Запись в итоге оказалась у правоохранителей.

В итоге женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет, в течение трех лет ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.