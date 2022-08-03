Криминал

Педагогу из училища олимпийского резерва вынесли приговор

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В среду, 3 августа, в Пензе вынесли приговор преподавателю училища олимпийского резерва, которую признали виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ, проводящих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

«Во время проведения урока она распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о том, что Вооруженные Силы РФ захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, разбомбили роддом в г. Мариуполе Украины, планировали свергнуть Президента Украины, находясь на территории Украины, сбили самолет иностранного государства - «Boeing 777», принадлежащий Малайзии, занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий, адресуя ее группе учащихся и осознавая, что последние в силу своего несовершеннолетнего возраста и доведения до них в виде утверждения воспримут эту информацию как достоверную», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет, в течение трех лет ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.

«Основное наказание в виде лишения свободы считается условным и приговор в этой части не будет приведен в исполнение, если в течение трех лет испытательного срока осужденная не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление», - уточнили в суде.

Приговор не вступил в силу.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет, в течение трех лет ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.
А два оставшиеся года "отсидки" она смощет пудрить детям мозги?

Гость||

Гость писал(a):

А два оставшиеся года "отсидки" она смощет пудрить детям мозги?
смощет не смощет - тебя сильно беспокоит?

Гость||

Гость писал(a):

А два оставшиеся года "отсидки" она смощет пудрить детям мозги?
а может будет правду вещать

Гость||

Гость писал(a):

А два оставшиеся года "отсидки" она смощет пудрить детям мозги?
а ты хотел пудрить в одиночку ?

Гость||

Журналиста пензаинформ будут за содержащую заведомо ложную информацию в тексте судить?

Гость||

Ее пример

Другим наука

Но боже мой

Какая скука

Тупым науку разъясняться

Гость||

Гость писал(a):

мощет не смощет - тебя сильно беспокоит?
Конечно,лучше на 5 лет общего отправить в Мордовию,польза будет для общества...

Гость||

9 мая 1945го в одной западной стране предатели-шпионы-врагитгосударства и патриоты поменялись местами. Жалко что ие кто превратил суды в судилища и их прихвостни даже на этом форуме не могут думать своей головой,не помнят историю, не умеют читать книги и считают что 2+2 не четыре, а столько, сколько надо в зависимости от ситуации

Гость||

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Гость||

Да здравствует наш суд, самый "гуманный" суд в мире! Иногда поражаешься формулировкам российских законов - "Заведомо ложная информация". Произвол.

Гость||

Гость писал(a):

Конечно,лучше на 5 лет общего отправить в Мордовию,польза будет для общества...
Тебя-то? Не, тебя на десяточку минимум.

Гость||

А в чем недостоверность доведенной педагогом информации? Кто-то опроверг её слова фактами?

Гость||

1984... "Скотный двор"... Начало...

Гость||

С другой стороны, ну несет чушь полоумная баба детям и что с того? Это же дети , они никак повлиять на ситуацию не могут и секретов никаких выдать не могут. Детям и разную ерунду типа "Маленький Мук" где нос вырос до колен, или волшебная щука где Иван на печи поехал в дворец и женился на принцессе. Ребенок один хрен все мимо ушей пропускает.

Гость||

Верь, ибо всё иное ересь

Имя: Гость
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