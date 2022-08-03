Педагогу из училища олимпийского резерва вынесли приговор

03.08.2022 | 19:31

В среду, 3 августа, в Пензе вынесли приговор преподавателю училища олимпийского резерва, которую признали виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ, проводящих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

«Во время проведения урока она распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о том, что Вооруженные Силы РФ захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, разбомбили роддом в г. Мариуполе Украины, планировали свергнуть Президента Украины, находясь на территории Украины, сбили самолет иностранного государства - «Boeing 777», принадлежащий Малайзии, занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий, адресуя ее группе учащихся и осознавая, что последние в силу своего несовершеннолетнего возраста и доведения до них в виде утверждения воспримут эту информацию как достоверную», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет, в течение трех лет ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.

«Основное наказание в виде лишения свободы считается условным и приговор в этой части не будет приведен в исполнение, если в течение трех лет испытательного срока осужденная не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление», - уточнили в суде.

Приговор не вступил в силу.