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Общество

Экспресс-поезд Пенза - Кузнецк начнет курсировать с 14 октября

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С пятницы, 14 октября, в Пензенской области начнет курсировать новый скоростной электропоезд сообщением Пенза - Кузнецк.

Состав № 7180 будет отходить со станции Пенза-I в 18:35 и прибывать в Кузнецк в 20:15 по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд № 7181 станет отправляться в обратный путь из Кузнецка в 7:00, прибытие на станцию Пенза-I в 8:40 по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Новый состав оборудован системами безопасности, видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха, мягкими сиденьями, герметизированными переходами между вагонами, зонами для маломобильных пассажиров, Wi-Fi, индивидуальными USB-розетками.

Время в пути составит 1 час 40 минут.

Поезд будет останавливаться на станциях основного пассажиропотока: Пенза-I, Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань, Сюзюм, Кузнецк.

«Для пассажиров и жителей остальных остановочных пунктов сохранено ежедневное движение пригородных поездов в вечернее время № 6122 Пенза - Кузнецк (отправление в 20:19) и в обратном направлении № 6123 Кузнецк - Пенза (отправление со станции Кузнецк в 5:13)», - напомнили в пресс-службе Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Ранее планировалось, что новый поезд начнет курсировать в ноябре: по пятницам, субботам и воскресеньям отправляться из Пензы в 18:15 с прибытием в Кузнецк в 20:00, в обратный путь трогаться в 7:00 и прибывать в Пензу в 8:45.

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Источник — фото ui.pnzreg.ru
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