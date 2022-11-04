Кадры изнутри: из «Красных холмов» эвакуировали 180 человек

04.11.2022 | 11:02

Очевидцы возгорания, произошедшего в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» в пятницу, 4 ноября, поделились кадрами, сделанными изнутри.

По словам одного из горожан, пожар случился в обувном отделе.

Сработала сигнализация, и персонал сначала не принял ее всерьез, поскольку в торговом центре часто проводятся такие тренировки.

Затем люди услышали хлопки, и охрана экстренно выпроводила на улицу всех продавцов и покупателей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что из ТЯК эвакуировали 180 человек, в том числе 10 детей.

«Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения, не допустили распространения огня и ликвидировали пожар», - добавили в пресс-службе, уточнив, что привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Видео Ольги Тэн.