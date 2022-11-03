Кузнечанам рассказали, сколько уличных фонарей могут не гореть

03.11.2022 | 15:03

В четверг, 3 ноября, в мэрии Кузнецка обсудили одну из самых насущных проблем - уличное освещение, на отсутствие которого постоянно жалуются горожане.

В чем-то проблема решается. Так, на улицах Тульской, Волжской, Калинина, Красноармейской, Куйбышева, Железнодорожной, Льва Толстого, Орджоникидзе установили новые опоры и заменили неизолированный провод на изолированный большего сечения.

По инвестиционной программе проложена кабельная линия протяженностью 1 300 метров в районе бывшего аэродрома. Сейчас идет монтаж распределительной трансформаторной подстанции. До конца года работы завершатся. Общая сумма вложений составляет 14 млн 761 тыс. рублей.

Подрядная организация выполняет заявки от управления ЖКХ на ремонтные работы на сетях уличного освещения. Одной из основных проблем в мэрии назвали некачественные светильники, которые быстро перегорают, но есть и другие причины: перегорел дроссель, прогнил цоколь или отвалился провод. Причем случается, что на каком-то объекте возникает одна неполадка за другой.

В первую очередь отрабатываются те заявки, которые касаются освещения пешеходных переходов и перекрестков.

«На магистральных улицах не должно быть такого, чтобы не горели более двух светильников подряд. По нормам допускается, что от общего количества светильников могут не гореть 10 процентов. В Кузнецке эта цифра составляет 750 фонарей», - приводит пресс-служба администрации города объяснение генерального директора подрядной организации.

Из-за такой расстановки приоритетов некоторые заявки (например, на замену одиночной светоточки) могут долго не исполняться. В целом же изношенность сетей уличного освещения во втором по величине городе Пензенской области составляет 80%.

Выходом могут стать программы, принятые на федеральном и региональном уровнях, позволяющие привести сети освещения в городах к нормативам.