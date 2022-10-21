Общество

Темноту на улицах Кузнецка объяснили быстрым перегоранием ламп

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В Кузнецке количество жалоб от горожан неуклонно увеличивается, каждый день поступает 20-30 звонков. 673 заявки на уличное освещение остаются неисполненными.

Об этом шла речь на совещании в администрации города в пятницу, 21 октября. Как доложил и. о. директора управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Калинкин, одной из причин сложившейся ситуации являются некачественные светильники.

Ежемесячно специалисты проводят ревизию сети для выявления перегоревших ламп, которые направляются на завод-изготовитель для замены по гарантийным обязательствам. На 1 октября 2022 года таковых было выявлено 28 штук, а в целом с 2020 по 2022 годы - 138.

Однако светоточки выходят из строя не только из-за перегоревших лампочек. Изношенность сетей составляет 80%. В половине случаев требуется заменить цоколь, подводку внутри кронштейна, светильник целиком или наружный провод.

Уличное освещение - одна из самых острых проблем в Кузнецке. Еще почти год назад, в ноябре 2021-го, на улице Орджоникидзе водитель сбил 74-летнюю горожанку. Причиной ДТП кузнечане назвали темноту на улицах. Тогда мэр Сергей Златогорский отметил, что, по подсчетам «Горэлектросети», надо в уличное освещение вложить 157 миллионов.

В этом году на содержание сетей была выделена беспрецедентная по сравнению с прошлыми сумма - 10 млн рублей (в 2021-м - 4 млн).

Сергей Златогорский поручил управлению ЖКХ принять в штат новой организации, которая будет образована на его базе, главного энергетика города, чтобы он держал на контроле вопросы качества ремонта и строительства сетей.

«Мониторинг должен вестись еженедельно. До конца года в первую очередь средства должны быть направлены на освещенность перекрестков, пешеходных переходов, центральных магистралей. Внутриквартальные сети, дворовые территории, объекты социальной сферы-детские сады, школы, иные организации должны освещаться автономно и регулироваться собственниками по усмотрению», сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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