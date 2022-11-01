Общество

Стало известно, хватит ли срочникам формы после мобилизации

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Хватит ли призывникам обмундирования, экипировки и оружия для подготовки, ведь мобилизованным пришлось собирать помощь? На такой вопрос во вторник, 1 ноября, ответил канал «Объясняем.рф».

Специалисты подчеркнули, что граждан, призванных на военную службу в ходе осенней призывной кампании, обеспечат всем необходимым в полном объеме.

«Призывники проходят обучение и подготовку с учетом новых технологий и видов вооружения. В этом году осенний призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря», - уточняется в ответе.

Из Пензенской области планируется призвать около 1 000 мужчин. Солдат могут направить в любую точку России, за исключением тех областей, которые попали в зону проведения СВО. Однако возможна отправка в приграничные территории (Белгородскую, Ростовскую, Курскую области).

Ранее на жалобы мобилизованных по поводу устаревшего обмундирования региональное правительство пояснило, что вещи военнослужащим на период обучения выдаются из складских запасов Министерства обороны РФ. Перед началом выполнения задач в зоне СВО они должны были получить всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО).

С начала специальной военной операции жители региона по собственной инициативе создали фонды помощи ее участникам. Пензенцы собирают деньги, вещи, канцелярию (линеры, бумагу, скотч, канцелярские ножи, офицерские линейки, гелевые ручки, карандаши, ластики), оборудование (кувалды, молотки, топоры, гвоздодеры, штыковые лопаты, ножовки по дереву, отвертки), лекарства и многое другое.

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