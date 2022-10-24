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Общество

Выдают старье: пензенцам объяснили, откуда взялось обмундирование

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В понедельник, 24 октября, жители Пензенской области получили ответ на вопросы о качестве обмундирования, которые задают на протяжении нескольких дней.

«Олег Владимирович, почему же сейчас мужу в артучилище выдают старье?» - поинтересовалась, к примеру, на странице губернатора во «ВКонтакте» пользовательница Екатерина Авдеева.

Представитель регионального правительства пояснил, что обмундирование военнослужащим выдается со складских запасов Министерства обороны РФ.

«Перед отправкой мобилизованные получат дополнительную экипировку», - подчеркивается в ответе.

Ранее также сообщалось, что форма, выданная пензенцам на период обучения, не предназначена для службы, она является временной.

Перед началом выполнения задач в зоне СВО мобилизованные должны получить всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). При этом прежний набор одежды у них останется.

Также с эшелоном отправляются средства индивидуальной бронезащиты.

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