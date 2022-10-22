В Минобороны раскрыли сроки завершения мобилизации

22.10.2022 | 07:32

В России заканчивается частичная мобилизация. Число граждан РФ, призванных из запаса для участия в СВО, достигло 260 тысяч человек.

По словам главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной, осталось мобилизовать менее 15 процентов граждан.

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме, назвал, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизована 251 тысяча. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 процентов», - рассказала Нина Останина об итогах встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

Депутат сообщила, что в пятницу, 21 октября, стала участницей совещания с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.

Депутат напомнила, что 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель.

«На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский», - уточнила Останина.