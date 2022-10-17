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Общество

В Пензенской области план по мобилизации выполнен на 93%

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Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил сетевому изданию «ПензаИнформ» сведения о том, что завершить мобилизационные мероприятия в регионе планируется в течение двух недель.

По его словам, на данный момент все повестки разосланы, призвано 93% граждан от задания.

14 октября Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация почти закончилась, примерно за две недели будет завершена. Из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

Как отметил глава государства, дополнительный призыв не обсуждается.

Юрист Сергей Петров в свою очередь отметил: «Военкоматы почти набрали необходимое количество резервистов. В течение 8-10 дней повестки еще могут приходить. А дальше никто не посмеет идти вразрез со словами президента».

Еще 23 сентября Андрей Сурков отмечал, что жителям Пензенской области разослали 80% повесток от запланированного числа.

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