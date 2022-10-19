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Путин объяснил введение военного положения в четырех российских регионах

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Введение военного положения в четырех российских регионах (Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях) объясняется тем, что в этих регионах уже действовало военное положение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Трансляция велась на официальном канале Кремля в Telegram.

По словам президента, законодательство четырех новых российских регионов нужно привести в соответствие с российским.

«И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — заявил глава государства.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. По их итогам президент Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России этих территорий.

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Источник — lenta.ru
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