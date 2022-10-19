Путин ввел особый режим в 8 регионах России

19.10.2022 | 15:20

Президент России Владимир Путин ввел особый режим в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России. Это следует из опубликованного на официальном портале Кремля президентского указа.

Указом президента особый режим вводится в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.

Местные власти могут ограничить движение транспорта и вести его досмотр. Также в восьми российских регионах может быть введен контроль за средствами и каналами связи.