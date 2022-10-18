Пензенский ТЮЗ должны сдать на неделю позже запланированного

18.10.2022 | 10:54

В администрации Пензы прокомментировали ситуацию с ненадлежащим контролем за ходом капитального ремонта театра юного зрителя.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила и. о. начальника городского управления капитального строительства предостережение о недопустимости приемки работ, не соответствующих условиям контракта, директору МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» (ОГСАГиТИ) внесли представление о ненадлежащем контроле при проведении капремонта.

Во время проверки надзорным органом были выявлены многочисленные нарушения. Так, оказалось, что подготовленные монолитные железобетонные стены входа № 1 деформированы, нарушен защитный слой арматуры. Это свидетельствует о несоблюдении технологического процесса укладки бетонной смеси и применения опалубки.

Заммэра Ярослав Щигорев пояснил, что ОГСАГиТИ ежемесячно представляла отчет о ходе оказания услуг с фотографической документацией.

«В процессе контроля стало очевидным, что подрядчик не завершит работы в срок до 15 декабря 2022 года, и контракт с ним был расторгнут», - пояснил Щигорев.

За дело взялась другая организация.

«Новый подрядчик нивелирует отставание от графика производства работ предыдущего подрядчика и имеет намерение завершить работы в срок, предусмотренный контрактом, до 22 декабря 2022 года. Таким образом, календарная разница в сроках по первоначальному и последующему контрактам является несущественной и составляет одну неделю», - уточнил заммэра.

Подрядчик должен сделать капремонт, обустроить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, озеленить прилегающую к театру территорию.

Стоимость контракта составила больше 98 миллионов рублей.