Капремонтом пензенского ТЮЗа занялся новый подрядчик

Капитальным ремонтом Пензенского театра юного зрителя занялся новый подрядчик. Это связано с тем, что предыдущая организация проводила работы с многочисленными нарушениями. Их выявила прокурорская проверка.
Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, а контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут.
Теперь объект перешел к новой компании. По состоянию на вторник, 4 октября, на стройплощадке задействовано порядка 30-40 человек. Работы организованы в две смены.
Как сообщил и. о. начальника управления капстроительства Вадим Астафьев, сейчас полным ходом идет устройство и монтаж системы отопления, после чего можно будет продолжать заниматься внутренней отделкой в теплом помещении.
Параллельно ведется прокладка электросетей, вывоз строительного мусора. К концу недели ожидается поставка оконных и дверных конструкций.
«Срок реализации проекта остался прежним - до 22 декабря 2022 года», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.
Здание театра юного зрителя на улице Тарханова закрылось на ремонт весной 2022 года. С апреля спектакли стали проходить на разных площадках города. В здании должны обустроить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, предполагается озеленить прилегающую к театру территорию.
Стоимость контракта составляет больше 98 миллионов рублей.
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