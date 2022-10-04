Капремонтом пензенского ТЮЗа занялся новый подрядчик

04.10.2022 | 14:54

Капитальным ремонтом Пензенского театра юного зрителя занялся новый подрядчик. Это связано с тем, что предыдущая организация проводила работы с многочисленными нарушениями. Их выявила прокурорская проверка.

Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, а контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут.

Теперь объект перешел к новой компании. По состоянию на вторник, 4 октября, на стройплощадке задействовано порядка 30-40 человек. Работы организованы в две смены.

Как сообщил и. о. начальника управления капстроительства Вадим Астафьев, сейчас полным ходом идет устройство и монтаж системы отопления, после чего можно будет продолжать заниматься внутренней отделкой в теплом помещении.

Параллельно ведется прокладка электросетей, вывоз строительного мусора. К концу недели ожидается поставка оконных и дверных конструкций.

«Срок реализации проекта остался прежним - до 22 декабря 2022 года», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Здание театра юного зрителя на улице Тарханова закрылось на ремонт весной 2022 года. С апреля спектакли стали проходить на разных площадках города. В здании должны обустроить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, предполагается озеленить прилегающую к театру территорию.

Стоимость контракта составляет больше 98 миллионов рублей.