Общество

Капремонт ТЮЗа: с подрядчиком расторгли контракт из-за нарушений

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Капитальный ремонт здания Пензенского театра юного зрителя проводится с многочисленными нарушениями. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявили в прокуратуре.

В частности, выявлено, что подготовленные монолитные железобетонные стены входа № 1 деформированы, нарушен защитный слой арматуры. Это свидетельствует о несоблюдении технологического процесса укладки бетонной смеси и применения опалубки.

По данному факту генеральному директору ООО «Владимирская дверная компания» в августе было внесено представление, в отношении должностного лица организации возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

И. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы объявили предостережение о недопустимости приемки работ, не соответствующих условиям контракта, директору МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» внесли представление о ненадлежащем контроле при проведении капремонта.

«Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, контракт с ООО «Владимирская дверная компания» расторгнут, принято решение о проведении повторных торгов с целью определения нового подрядчика, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Здание театра юного зрителя, расположенное на улице Тарханова в Пензе, закрылось на ремонт весной 2022 года. С апреля спектакли стали проходить на разных площадках города.

Изначально сообщалось, что работы в ТЮЗе должны завершиться в середине декабря. Подрядчик должен был сделать капремонт, обустроить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, озеленить прилегающую к театру территорию.

Стоимость контракта составила больше 98 миллионов рублей.

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