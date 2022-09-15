В Пензенской области разрешили гулять по лесам

15.09.2022 | 14:17

В Пензенской области отменили ограничение на посещение лесов, введенное 18 августа.

Запрет на пребывание в лесных массивах и проезд по ним на автотранспорте был связан с высокой пожарной опасностью: за весь август в Пензенской области осадков выпало всего лишь 6-9% от нормы.

Как пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, отмена ограничения связана с понижением класса пожарной опасности и установлением дождливой погоды.

Тем не менее в регионе с 1 июня действует особый противопожарный режим. Он запрещает разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, проводить какие бы то ни было пожароопасные работы с использованием открытого огня (можно только в специально отведенных и оборудованных местах).

«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. руб., на должностных лиц - до 50 тыс. руб., на юридические лица - до 400 тыс. руб. В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются кратно», - напомнили в пресс-службе минлесхоза.

При обнаружении лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефонам: 8(8412) 628-450 или 8-800-100-94-00.