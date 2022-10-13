В Пензе устроили совещание по вопросу кладовок в подъездах

13.10.2022 | 19:31

Быть или не быть кладовкам на лестничных клетках, как сохранить подсобные помещения, можно ли их узаконить в домах, построенных десятки лет назад, - шквал вопросов жителей обрушился на депутатов городской думы. О чем народные избранники и говорили на совещании с представителями МЧС. Не всем жилплощадь позволяет хранить в квартире банки с огурцами, велосипеды и другие вещи.

«Около лифтовых шахт 125-й серии все мусоропроводы давно заварены, и что там творилось, около этих лифтовых шахт? Там, извините, устраивали туалет. Поэтому они вынуждены были все это отгораживать и организовывать там кладовые помещения. Если есть какие-то требования, при соблюдении которых можно это сделать, тогда озвучьте, и в каком порядке это должно быть оформлено», - произнес глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«16-й пункт правил говорит, что на объекте защиты запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах, а также устраивать на лестничных клетках кладовые помещения», - объяснил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин.

Представители управления надзорной деятельности действуют в рамках правового поля, в котором четко прописаны требования пожарной безопасности, закон на их стороне. Но вот проверки они проводят только по письменным жалобам, а их в 2022 году оказалось достаточно.

«Из управляющей компании пришли и как варвары начали! Надо было собрать людей и сказать всем. И не за день, как по предписанию, а в течение недели или десяти дней если не уберут, то демонтировать», - раскритиковал действия коммунальщиков житель дома № 95 на Ладожской Кязим Бикмаев.

Глава города рассказал, что и в его доме производили демонтаж таких конструкций. В некоторых случаях сами жильцы освобождают лестничный марш, в других - сносят управляющие компании.

«Там находятся личные вещи граждан, и управляющая компания попадает в такую ситуацию, что вроде бы и обязана выполнить требования, которые выдвигают им, связанные с пожарной безопасностью, но трогать личные вещи граждан, если сами не освобождают, они имеют право только после соответствующего решения суда», - заявил Владимир Мутовкин.

В этом году в Пензе масштабно как никогда проводили демонтаж кладовок. Видимо, кому-то не дают покоя чужие подсобки. Что касается возгорания в таких отгороженных помещениях, то их процент небольшой.