Общество

В Пензе подготовка фонтана к зиме заняла около месяца

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В Пензе законсервировали фонтан на одноименной площади. Об этом во вторник, 11 октября, отчиталась пресс-служба мэрии.

Видео появилось в Telegram-канале администрации города. Специалисты закрыли сооружение специальными щитами. Защита есть и у сухих фонтанов, расположенных слева и справа от чаши.

Для подготовки к зиме потребовалось слить воду, продуть трубопроводы, демонтировать образующие струи элементы, насосы. Так специалисты берегут оборудование от низких температур и неблагоприятных погодных явлений.

Сооружение на Фонтанной площади прекратило действовать 15 сентября. В 2022-м оно радовало жителей и гостей областного центра чуть дольше трех месяцев, хотя в предыдущие годы этот период был дольше.

Пензенцы, любовавшиеся светомузыкальным шоу, замечали, что бьют не все струи. Причина – неисправность 22 из 128 насосов. Неработающее оборудование сняли и отправили в Москву, где случай признали гарантийным.

В итоге детали пришлось отослать в Германию на ремонт, но вернуться им помешали санкции. Возможно, в 2023 году Пензе удастся получить аналоги оборудования, и тогда струи у фонтана будут идти как прежде.

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Источник — видео t.me/admpenza
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