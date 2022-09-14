У главного фонтана Пензы может появиться больше струй

14.09.2022 | 18:55

Вода в чаше еще есть, но струи вверх не взлетают. В 2022-м главный пензенский фонтан жителей уже не порадует. На улице дождливо и холодно, поэтому городские власти приняли решение закончить сезон.

С 15 сентября начнутся работы по консервации конструкции на зимний период. Сооружать короб станут чуть позднее.

«Перед тем как фонтан обшивать, нужно слить воду, продуть все трубопроводы, чтобы там воды не осталось, чтобы она не перемерзла зимой, потом разобрать все соединяющие части, которые от насосов идут, чтобы вода слилась, фильтры отключить и разобрать насос, который расположен в пешеходной зоне», - объяснил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

В этом году гидротехническое сооружение радовало пензенцев недолго. Май был холодным, поэтому фонтан заработал только к лету.

Выключили сооружение тоже непривычно рано. Получается, что в 2022-м струи фонтана били чуть больше трех месяцев, между тем в прежние годы этот период был длиннее.

Для многих пензенцев окончание работы фонтана - знак прощания с теплым временем года.

«Это ужасно. Было очень красиво», - отметила горожанка.

«Конечно, грустим - лето кончилось, фонтана нет. Но главное - что есть еще качели», - подчеркнула женщина.

«Качельки есть, да и радостно», - посмеялась пензячка.

Что касается отправленных на ремонт за границу и застрявших там импортных насосов, то окончательного решения все еще нет. Последний ответ от производителя фонтана был такой: нашли аналоги и готовы провести их испытания.

Вопрос должен решиться до конца года. Так что в следующем сезоне струй у пензенского фонтана, скорее всего, станет больше.